Пентагон дополнил список китайских компаний, против которых США могут ввести санкции

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Пентагон в пятницу добавил еще 11 компаний из КНР в список юридических лиц, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с китайской военной отраслью.

"Сегодня Минобороны опубликовало наименования дополнительных "коммунистических китайских военных компаний", действующих прямо или косвенно в США", - говорится в пресс-релизе, распространенном Пентагоном.

Изначальный список был составлен и направлен в Конгресс США в июне, в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Как пояснило тогда агентство Reuters, список составляется в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году. Попадание в список не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, попавших в этот перечень.