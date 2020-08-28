{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон дополнил список китайских компаний, против которых США могут ввести санкции

Изначальный список был составлен в июне, в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Пентагон в пятницу добавил еще 11 компаний из КНР в список юридических лиц, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с китайской военной отраслью.

"Сегодня Минобороны опубликовало наименования дополнительных "коммунистических китайских военных компаний", действующих прямо или косвенно в США", - говорится в пресс-релизе, распространенном Пентагоном.

Изначальный список был составлен и направлен в Конгресс США в июне, в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Как пояснило тогда агентство Reuters, список составляется в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году. Попадание в список не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, попавших в этот перечень.

Теги
СШАКитай
Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем
Читать полностью