Палата представителей США в сентябре проголосует по вопросу о легализации марихуаны

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в сентябре вынесет на голосование вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. Об этом сообщает в пятницу газета Politico.

Законопроект, который будет вынесен на обсуждение законодателей, предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ. Как отмечает издание, ни одна из палат Конгресса никогда еще не голосовала по подобному вопросу.

Исключение марихуаны из списка будет означать, что вещество не будет больше считаться запрещенным на федеральном уровне. Чтобы легализовать его продажу, власти штатов должны будут внести соответствующие поправки в законы. Даже если в Палате представителей законопроект будет поддержан, его должен будет одобрить Сенат Конгресса, а затем президент.

В настоящее время на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Одновременно с этим употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.