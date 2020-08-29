Раненного в Кеноше афроамериканца ранее разыскивали по обвинению в сексуальном насилии

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Афроамериканец Джейкоб Блейк, ранение которого при задержании 23 августа в городе Кеноша (штат Висконсин) вызвало массовые протесты, ранее в 2020 году был объявлен в розыск по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Ордер на арест Блейка был выдан 7 июля. Как утверждается в датируемом 6 июля обвинительном заключении, с которым ознакомились журналисты телеканала, 3 мая Блейк проник в дом женщины, личность которой не уточняется. Он якобы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже он забрал ее автомобиль, говорится в документе. Женщина просила суд запретить Блейку приближаться к ней. Телеканал отмечает, что речь идет о "бытовом насилии".

По сведениям CNN, сотрудники полиции, которые 23 августа участвовали в задержании Блейка, были осведомлены о том, что он находится в розыске. Один из стражей порядка несколько раз выстрелил в спину Блейку. Его парализовало ниже пояса.

Как отмечает телеканал, в течение нескольких дней Блейк в больнице был прикован наручниками к койке. Как пояснили в полиции, причиной этого был выданный в июле ордер на его арест. К настоящему времени с Блейка сняли наручники, а указанный ордер аннулирован. Пока не уточняется, какие меры примут в отношении афроамериканца в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

После ранения Блейка при задержании в Кеноше начались массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.