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Кризис в Белоруссии

Жена белорусского оппозиционера Статкевича сообщила, что ему продлили арест

Подтверждения или опровержения этой информации со стороны органов власти пока не последовало

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Жена белорусского оппозиционера Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что ее мужу продлили срок ареста еще на два месяца. Политику ранее предъявили обвинение в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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"Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца", - написала она на странице в Facebook. Подробностей о том, какая инстанция и когда вынесла это решение, Адамович не сообщила.

Подтверждения или опровержения информации о продлении ареста Статкевичу со стороны органов власти пока не последовало.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 19 мая отказала в регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения Статкевича кандидатом в президенты в связи с наличием у него непогашенной судимости. Статкевич 26 мая 2011 года был приговорен к шести годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках во время президентских выборов в 2010 году, однако 22 августа 2015 года его освободили на основании указа президента о помиловании.

Статкевича 31 мая задержали в Минске. Ему предъявили в участии в несогласованных массовых акциях и назначили 30-дневный арест, 8 июля политику также предъявили обвинение в подготовке к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Своей вины он не признает.

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