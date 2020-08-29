Миссия ООН заявила о росте числа нарушений прав человека в Ливии

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Рост числа нарушений прав человека, произвольных арестов и задержаний, а также ограничения свободы передвижения и выражения мнений фиксируется в Ливии. Об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

"Ливия переживает драматический поворот событий, подчеркивающих настоятельную необходимость вернуться к полному и всеобъемлющему политическому процессу, который будет отвечать чаяниям ливийского народа на представительное правительство, достоинство и мир", - отмечается в документе. МООНПЛ призвала к "спокойствию, исполнению законности и соблюдению прав всех граждан мирно выражать свои взгляды".

"По всей Ливии МООНПЛ регистрирует рост количества сообщений о нарушениях прав человека, включая произвольные аресты и задержания, ограничения свободы передвижения и выражения мнений, а также прав на мирные собрания и протесты", - указано в коммюнике.

С 23 августа в ливийских городах Триполи и Мисурата проходят акции протеста против ухудшения условий жизни и коррупции чиновников. Участники уличных митингов осуждают действия Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Митингующие требуют свержения правящего режима, смены политического и социально-экономического курса.

В ответ силовые структуры применяют огнестрельное оружие для разгона протестующих, производят аресты и задержания.