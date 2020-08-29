Посольство США в Белоруссии призвало власти республики не преследовать журналистов

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Посольство США в Белоруссии сделало в субботу заявление, в котором призвало власти республики прекратить преследование журналистов и блокировку интернета.

"Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных web-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова", - говорится в тексте заявления диппредставительства США.

В посольстве отметили, что поддерживают белорусский народ и его призыв к правительству "провести демократические реформы, уважать права человека и основные свободы". "Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства", - подчеркнули в диппредставительстве.

29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники немецкого телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, France-Presse, "Радио Свобода" и др.