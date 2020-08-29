МИД: Греция будет реализовывать свои права, несмотря на угрозы войны со стороны Турции

АФИНЫ, 29 августа. /ТАСС/. Греция будет реализовывать свои суверенные права в Восточном Средиземноморье, несмотря на беспрецедентные угрозы войны со стороны Турции. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении греческого МИД в связи с угрозой применить военную силу против Греции в случае расширения ею территориальных вод с 6 до 12 морских миль, с которой выступил вице-президент Турции Фуат Октай.

"Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать соседним странам применением силы, когда они реализуют свои законные права, противоречит современной политической культуре, а также основополагающим положениям международного права. Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира. Они не применяются выборочно, и международное сообщество обязано защищать их, поскольку их нарушение свидетельствует о максимальном риске", - подчеркнул МИД Греции.

Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил в субботу Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль. "Турция предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземном море. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", - процитировало политика Анатолийское агентство.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в среду в парламенте о том, что на основе положений Конвенции ООН по морскому праву Афины расширяют свои территориальные воды в Ионическом море с 6 до 12 морских миль, и об этом уже проинформированы Италия и Албания. Глава МИД Греции Никос Дендиас на том же заседании сообщил, что Греция расширит и свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль к югу от греческого острова Крит в Средиземном море в зонах, которые были разграничены в результате недавнего соглашения с Египтом.

Соглашения с Италией и Египтом

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон между двумя странами в Ионическом море. 6 августа министр иностранных дел Греции подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ. В свою очередь греческий парламент ратифицировал 27 августа оба соглашения - с Египтом и Италией.

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что в случае, если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (лат. casus belli, "казус белли", формальный повод для объявления войны - прим. ТАСС).