СМИ: один из рабочих в морском порту Бейрута подозревается в связях с экстремистами

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Ливана допрашивает одного из сварщиков, работавших в морскому порту Бейрута в день взрыва 4 августа. Как сообщила в субботу газета Al-Akhbar, ливанские следователи заподозрили, что он, возможно, связан с экстремистскими группировками. Установлено, что подозреваемый устроился на работу в порту 1 августа. До этого он никогда раньше не работал сварщиком, а необходимые навыки по специальности получил на YouTube-канале.

Ранее, как отмечает издание, источники в следственной комиссии, которую возглавляет ливанский судья Фади Савван, подтвердили, что причиной детонации на складе с химическими материалами 4 августа не была диверсия или ракетный удар. "Ливанские эксперты совместно со своими коллегами из США и Франции после проведения взрывотехнической экспертизы пришли к выводу, что ни морского, ни воздушного нападения не было, - указывает издание. - Не обнаружено также следов взрыва бомбы или функционирования в порту склада с вооружениями".

Иностранные эксперты подтвердили выводы ливанской стороны, что причиной взрыва стало возгорание легковоспламеняющихся материалов и пиротехнических изделий, которые находились в амбаре № 12 вместе с примерно 2 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Согласно предварительной версии, возгорание произошло в результате сварочных работ, проводившихся без должного соблюдения правил безопасности.

По сведениям Al-Akhbar, окончательные выводы следственной комиссии будут готовы в течение двух месяцев.

Взрыв в порту, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, стал подлинной трагедией для жителей Бейрута. В ливанской столице уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 179 человек и пострадали около 6 тысяч. Согласно оценке губернатора Бейрута Марвана Аббуда, на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов.