В Монреале протестующие против расизма свалили памятник первому премьер-министру Канады

ОТТАВА, 30 августа. /ТАСС/. Протестующие против расизма жители Монреаля свалили с постамента памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891). Об этом в субботу сообщил телеканал СBC.

Инцидент произошел после завершения акции против расизма, во время которой активисты также требовали прекратить финансирование полиции. Некоторые участники акции пришли в один из парков, где был установлен монумент. Протестующие привязали к нему веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова.

Мэр Монреаля Валери Плант выразила "сожаление в связи с произошедшим актом вандализма" и заявила, что полиция начнет расследование.

Ранее в Канаде несколько раз осквернялись памятники, в том числе и в Монреале, премьер-министру Джону Макдональду, который, по мнению антирасистов, является "архитектором геноцида коренного населения Канады".