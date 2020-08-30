В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений

ОТТАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против связанных с коронавирусом ограничений, которая в субботу проходила перед парламентским комплексом в центре Оттавы. Протестующие требовали от властей Канады отменить все защитные меры, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике.

"С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц - прим. ТАСС), кто-то просто запуган СМИ", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции, длившейся четыре часа, приняли участие несколько тысяч человек. Полиция не сообщала официальных данных о численности участников.

По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходила спокойно. Протестующие не предпринимали никаких противоправных действий.

С мая в Канаде начали постепенно снимать режим жестких карантинных ограничений. Сейчас в стране открыты общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 - 2 м. Границы Канады будут закрыты минимум до 30 сентября.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились более 127 тыс. человек, 113,5 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,4 млн человек. 29 августа в стране было выявлено 315 новых случаев заражения.