Во Франции раскритиковали Турцию как союзника по НАТО

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Поведение Турции не соответствует образу хорошего союзника по НАТО, Франция вынесла на обсуждение министров обороны стран альянса беспокоящие ее в этой связи вопросы. Об этом заявила в воскресенье министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в эфире радио Europe 1.

"Франция сделала несколько предложений партнерам по НАТО в связи с инцидентами, произошедшими в июне, и мы ожидаем, что они будут обсуждаться в ближайшее время министрами обороны стран альянса, - сообщила она. - Это крайне прагматичные предложения, поскольку мы исходим из того, что мы в одном альянсе и что мы все должны дополнять друг друга, как хорошие союзники. Сегодня Турция - член НАТО, но мы вынуждены констатировать, что поведение Турции не соответствует поведению хорошего союзника".

По словам главы французского оборонного ведомства, для НАТО сейчас важно сохранить внутренний распорядок работы, "который позволяет ей играть свою роль". Отвечая на вопрос о разногласиях, связанных с действиями Турции в Сирии и Средиземноморье, она лишь отметила, что "у президента Турции есть свои обязательства". "У него есть свой националистический проект, и я считаю важным в этой связи для европейцев найти путь диалога. Но еще одно обсуждение не означает отказ от принуждения к соответствию определенному набору правил, на которых зиждутся международные отношения", - пояснила Парли.

В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".