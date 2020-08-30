Манифестанты в Минске подошли вплотную к резиденции Лукашенко

Как передает корреспондент ТАСС, она окружена усиленными отрядами ОМОНа и подразделений внутренних войск. Проспект Победителей, на котором находится резиденция, перекрыт машинами заграждения и военнослужащими со щитами в руках. Туда же подтянуты несколько бронетранспортеров. Кроме того, из района Уручье выдвинулась колонна как минимум из восьми боевых машин пехоты.

Тем временем манифестанты не предпринимают никаких действий. К ним приехали члены оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова. Колесникова подошла к оцеплению силовиков и просит пропустить для переговоров. Правоохранительные органы предупреждают, что акция носит незаконный характер и к ее участникам могут быть применены меры воздействия. Люди в ответ скандируют: "Каждый день!".

Находится ли сейчас в резиденции сам Лукашенко, не сообщается. Неделю назад, когда возле резиденции также проходила манифестация несогласных с результатами недавних президентских выборов, Лукашенко прилетел туда на вертолете, а затем общался с ОМОНом в бронежилете и с автоматом в руках.