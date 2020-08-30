Лукашенко во время воскресных акций протеста находился в своей резиденции в Минске

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье во время акций протеста против итогов недавних президентских выборов находился в своей резиденции в Минске. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" .

Комментируя появившуюся в Telegram-каналах фотографию президента в бронежилете и с автоматом в руках на фоне главного входа в резиденцию, "Пул Первого" отметил, что она была сделана около 16:00, "в тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца Независимости". "Там был и президент", - подчеркивается в сообщении.

В ходе воскресных манифестаций, как и неделю назад, несколько тысяч манифестантов подошли вплотную к резиденции президента Белоруссии на проспекте Победителей. Здесь их встретили усиленные отряды ОМОН и подразделения внутренних войск. Проспект был перекрыт машинами заграждения и военнослужащими со щитами в руках. Туда же были переброшены несколько бронетранспортеров.

Митингующие не стали пытаться прорывать кордоны, остановившись перед ними. Начавшийся затем сильный дождь вынудил большинство разойтись.

Аналогичным образом ситуация развивалась и неделю назад. Тогда Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию, а затем общался с сотрудниками ОМОН так же в бронежилете и с автоматом в руках.