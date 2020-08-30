Сенатор: демократы раскачивают ситуацию в США перед выборами, потакая внешним игрокам

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Демократическая партия сама раскачивает ситуацию в США и играет на руку внешним силам, заинтересованным в дестабилизации американской политической системы накануне президентских выборов в ноябре. Такое мнение председатель комитета по внутренней безопасности и правительственным делам верхней палаты Конгресса Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Сенатора спросили, согласен ли он с мнением, что Россия вмешивается в демократические процессы в США в преддверии президентских выборов. "Да, так было в прошлом, так будет и в будущем. И мы должны относиться к этому серьезно", - утверждал Джонсон. "Но мы не должны раздувать это сверх всякой меры и дестабилизировать собственную политическую систему, как это происходило в последние годы. Мы делаем это своими руками", - посетовал республиканец.

"Подменить голоса и изменить результаты голосования крайне сложно, но вместо этого можно дестабилизировать нашу политическую систему. И в этом Россия добивается успеха", - утверждал Джонсон. По его версии, демократы, обвиняя президента США Дональда Трампа в сговоре с Москвой, содействуют дестабилизации в США накануне выборов и таким образом играют на руку внешним силам.

Слежка за штабом Трампа

Ранее бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клинсмит признался в ходе онлайн-заседания окружного суда в Вашингтоне в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Он рассказал, что изменил текст электронного письма, ставшего основанием для расследования в отношении бывшего советника избирательной кампании Трампа Картера Пейджа.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.