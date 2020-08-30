МВБ США продолжит проводить брифинги для Конгресса по обеспечению безопасности выборов

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США намерено продолжить проводить брифинги, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса, несмотря на отказ от них со стороны аппарата директора национальной разведки США. Об этом сообщил и.о. главы МВБ Чед Вулф в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, продолжит ли ведомство проводить для законодателей брифинги о выборах, он ответил: "Безусловно". "За последние два месяца мы провели более 25 [подобного рода брифингов]. На этой неделе мы провели очные брифинги для Сената и Палаты представителей [Конгресса], и у нас запланировано еще восемь или девять [брифингов] до выборов", - отметил Вулф.

Он указал на необходимость различать роли МВБ и разведсообщества. "Мы сосредоточены на киберугрозах, нацеленных на инфраструктуру избирательного процесса", - пояснил и. о. министра. Он добавил, что большая часть предоставляемой его ведомством информации не засекречена. Разведсообщество же предоставляет законодателям по большей части засекреченную информацию. "Они [разведка США] имеют дело с секретными разведданными, и обеспокоенность вызывает утечка секретных разведданных, - заключил Вулф. - Информация, которой мы делимся с Конгрессом, почти всегда не засекречена. <...> Дело не в ограничении доступа".

Разведка отменила очные брифинги

Телекомпания CNN первой информировала со ссылкой на свои источники в субботу, что Нацразведка США ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерствах юстиции и обороны.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали такие обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".