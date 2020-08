NYT: Минюст США ограничил права расследовавшего вменяемый Трампу сговор с РФ прокурора

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Род Розенстайн, занимая должность первого заместителя министра юстиции США, в мае 2017 года в конфиденциальном порядке инструктировал спецпрокурора Роберта Мюллера при проведении расследования предполагаемого вмешательства извне в выборы 2016 года ограничиться выявлением фактов уголовных правонарушений. С таким утверждением выступил в воскресенье корреспондент The New York Times Майкл Шмидт в опубликованной газетой статье.

По информации издания, в случае необходимости расширить рамки расследования Розенстайн якобы потребовал от Мюллера обращаться в Минюст за дополнительными полномочиями и ресурсами. В итоге, считает автор статьи, спецпрокурор ограничил временной промежуток для расследования только президентской кампанией 2016 года.

Майкл Шмидт кратко изложил содержание своей книги "Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента" (Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President), которая печатается издательством Random House и выходит в свет 1 сентября. Публикация основана на беседах с источниками из числа бывших сотрудников органов юстиции и правопорядка США, а также на интервью с Эндрю Маккейбом, который после увольнения Джеймса Коми на короткий срок стал исполняющим обязанности директора ФБР.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.