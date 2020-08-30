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Экзитпол: правящая партия и оппозиция набрали одинаковое число голосов в Черногории

Правящая партия и оппозиция набрали одинаковое число голосов на выборах в Черногории - экзитпол.

Лидер оппозиционной коалиции объявил о "падении режима" в Черногории по итогам выборов
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