БАКУ, 31 августа. /ТАСС/. Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в терроризме, сообщила в понедельник пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) республики.

"Гражданин Азербайджана Фалиг Габиль оглы Велиев, объявленный в международный розыск, был задержан на территории России и в рамках процедуры о взаимной правовой помощи передан азербайджанской стороне 27 августа 2020 года", - говорится в сообщении СГБ. "Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Велиев прошел обучение по совершению террористических действий, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, привлекался иностранными органами спецслужб к учениям разведывательно-диверсионного характера, участвовал в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны", - отмечается.

Ему предъявлены обвинения по ряду статей УК республики, в том числе предусматривающим ответственность за участие в преступном сообществе, прохождение обучения с целью совершения терактов и участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях за пределами Азербайджана.