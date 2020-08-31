Главы Минобороны Сингапура и США назвали важной вовлеченность Вашингтона в дела Азии

СИНГАПУР, 31 августа. /ТАСС/. Министры обороны Сингапура и США Н Эн Хэнь и Марк Эспер подчеркнули необходимость сохранить вовлеченность Вашингтона в процессы в азиатском регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении сингапурского ведомства по итогам переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции.

"Министры обсудили широкий круг региональных и геополитических процессов, в том числе необходимость более тесного сотрудничества оборонных ведомств для противодействия современным угрозам - терроризму и распространению коронавируса", - указывается в сообщении. "Н Эн Хэнь и Эспер подчеркнули важность сохранения вовлеченности Соединенных Штатов в процессы, проходящие в Азии", - отметили в Минобороны.

"Сингапур и США связывает активное взаимодействие в оборонной сфере, в том числе двусторонние обмены, консультации, обучение военнослужащих, а также сотрудничество в сфере военных технологий", - указывается в сообщении ведомства.