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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

Политик попросил главу Верховного суда подключиться к обновлению основного закона страны

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года. Об он заявил в понедельник во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА.

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"Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед", - сказал глава государства.

Сукало примет участие в работе над новым вариантом конституции республики. "Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали, - отметил глава государства. - И по поводу судов. Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется".

Он заявил, что в Белоруссии нужно выстроить систему, которая бы не была завязана на президента.

По словам Лукашенко, работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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