МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года. Об он заявил в понедельник во время рабочей встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА .

"Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед", - сказал глава государства.

Сукало примет участие в работе над новым вариантом конституции республики. "Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали, - отметил глава государства. - И по поводу судов. Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется".

Он заявил, что в Белоруссии нужно выстроить систему, которая бы не была завязана на президента.

По словам Лукашенко, работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение.