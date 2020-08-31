Глава МИД Латвии заявил, что запланированный визит Лукашенко в Ригу "снят с повестки дня"

РИГА, 31 августа. /ТАСС/. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, "снят с повестки дня". Об этом в понедельник заявил в интервью коррспонденту ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит не возможен и снят с повестки дня", - сказал он.

Официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Стороны договорились, что этот визит будет перенесен на другое ближайшее время. Однако после президентских выборов в Белоруссии в канцелярии главы латвийского государства сообщили, что конкретных планов относительно новой даты официального визита Лукашенко в Ригу пока нет.