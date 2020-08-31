Главу белорусских католиков Кондрусевича не впускают в Белоруссию

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны. Об этом сообщил ТАСС в понедельник временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.