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Кризис в Белоруссии

Главу белорусских католиков Кондрусевича не впускают в Белоруссию

В Госпогранкомитете республики не комментируют эту информацию

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны. Об этом сообщил ТАСС в понедельник временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.

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"Митрополит Кондрусевич находится на границе, его не впускают и ничего не комментируют. Мы пытаемся разобраться в ситуации", - сказал Санько.

"Государственный пограничный комитет не комментирует эту информацию", - заявил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

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