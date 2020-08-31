Совершивший первый прямой рейс из Израиля в ОАЭ самолет приземлился в Абу-Даби

ТАСС, 31 августа. Самолет израильского национального авиаперевозчика El Al, совершивший первый прямой перелет между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), приземлился в понедельник в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее арабские и израильские СМИ информировали о том, что самолет вылетел из международного аэропорта Бен-Гурион. Перед вылетом член делегации, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер в комментарии журналистам выразил надежду на то, что этот рейс станет "началом исторического пути на Ближнем Востоке". Полет, как утверждается, длился более трех часов и проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Палестинская сторона негативно отреагировала на событие. Как сообщило агентство WAFA, премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал полет "явным нарушением общеарабской позиции по арабо-израильскому конфликту".

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.