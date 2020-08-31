В ДР Конго ликвидировали одного из главарей террористической группировки

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) ликвидировали на востоке страны одного из главарей террористической группировки RUD-Urunana Леона Мпиринью, известного также как Кагома. Об этом сообщил в понедельник конголезский новостной портал Actualite.

Кагома был убит на днях в ходе боев в районе поселков Букомбо и Ньябанире провинции Северное Киву, заявил представитель ВС в регионе майор Гийом Нджике Кайко. Он не предоставил никаких дополнительных деталей как о самой операции, так и обстоятельствах ликвидации главаря террористической группировки.

В 2007 году RUD-Urunana откололась от движения "Демократические силы освобождения Руанды". Последнее было создано в 2000 году на территории ДР Конго лицами, участвовавшими в Руанде в геноциде против народности тутси. Базы RUD-Urunana расположены в округе Рутшуру провинции Северное Киву. В последние четыре года территория, которая находилась под ее частичным контролем, неуклонно сокращалась.