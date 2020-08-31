WP: новый советник Трампа склоняет его к переходу на шведскую модель борьбы с COVID-19

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Один из новых советников президента США Дональда Трампа активно продвигает в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Издание отмечает, что Скотт Атлас, который является сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете, присоединился к команде советников Трампа в августе. Подход, который он предлагает, предусматривает снятие ограничений для того, чтобы вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет. Одновременно с этим он предлагает предпринять меры для защиты от вируса уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей. По данным The Washington Post, американская администрация уже начала предпринимать ряд мер в соответствии с рекомендациями Атласа.

Как сообщил газете представитель американской администрации, Атлас противопоставляет себя Энтони Фаучи, главному инфекционисту страны, директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. По этим данным, Атлас вступал в конфронтацию как с самим Фаучи, так и с координатором Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Деборой Биркс. Издание отмечает при этом, что у Атласа нет опыта в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями или эпидемиологии. Тем не менее подход, который он предлагает, нравится Трампу, поскольку, как предполагается, позволяет снизить ущерб для экономики страны.

Как подчеркивает издание со ссылкой на сотрудников Белого дома, Трамп не давал официальное одобрение стратегии, которую предлагает Атлас, однако интересовался коллективным иммунитетом и задавал вопросы на эту тему.

Стратегия Швеции

Швеция избрала собственный способ борьбы с коронавирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычного образа жизни. Несмотря на масштаб и тяжелые последствия пандемии, жизнь в Швеции, в отличие от многих других стран, продолжалась почти как обычно. С начала распространения коронавируса власти страны избрали тактику коллективного иммунитета, руководствуясь рекомендациями врачей-вирусологов и желанием максимально уберечь экономику от последствий жестких мер, таких как закрытие предприятий на карантин и временные увольнения сотрудников. Жителей призывают к самоизоляции, взывая к их чувству ответственности за себя и других, однако никакой карантин в Швеции не вводился.

Трамп в апреле заявлял, что число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Соединенных Штатах достигло бы 2 млн, если бы власти страны выбрали модель борьбы с пандемией по примеру Швеции. Он отметил, что Швеция - очень дисциплинированная страна, а США такая стратегия не подходит. По мнению американского лидера, в Великобритании изначально также пытались пойти по пути Швеции, однако это лишь усугубило ситуацию, страна потеряла много времени.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 5,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 183 068 человек.