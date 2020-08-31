Еще одного задержанного по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии избили

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Еще один мужчина, задержанный по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии, получил побои и сейчас находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС в понедельник уполномоченный по правам человека при президенте республики Инал Тасоев.

"28 августа в нашей республике произошла трагедия - погиб наш соотечественник Инал Джабиев. Сегодня я также встретился с другим пострадавшим, подозреваемым Николаем Цховребовым, который с побоями лежит в больнице. Он рассказал, что в течение четырех дней его жестоко избивали, рассказал о методах допроса, которые были в отношении его применены. Это методы, которые во всем мире квалифицируются как пытки - удары дубинками, истязания с надеванием пакета на голову и другие", - рассказал Тасоев, отметив, что об итогах работы было доложено президенту, соответствующие письма направлены в Генеральную прокуратуру республики.

Он подчеркнул, что "необходимо провести тщательное объективное расследование данного преступления и наказать виновных", а также "сделать все возможное, чтобы этого больше не повторилось". "Малейшее превышение должностных полномочий при осуществлении предварительного расследования преступлений, халатность при осуществлении контроля и надзора за предварительным следствием должно наказываться по закону", - уверен омбудсмен.

В пятницу, 28 августа, в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства, которое привело к гибели задержанного гражданина". Реакции президента на это требование пока не было. В понедельник вечером жители республики вновь вышли не несанкционированный митинг перед администрацией президента с требованием отставки генпрокурора.