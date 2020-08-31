Апелляционный суд оспорил полномочия Конгресса США требовать явки свидетелей на слушания

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия постановил в понедельник, что Палата представителей Конгресса США не обладает правом добиваться через суд явки свидетелей на слушания для дачи показаний. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

Решение было принято с перевесом в один голос: двое судей проголосовали "за", а один - "против". В ходе заседания рассматривался вопрос о повестке, направленной бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану главой юридического комитета Палаты представителей Джерролдом Надлером в апреле прошлого года. Суд постановил, что Макган не обязан выполнять это требование.

В постановлении подчеркивается, что в настоящий момент никакого юридического механизма, который бы делал повестку Конгресса обязательной для исполнения, не существует. При этом отмечается, что Конгрессу ничто не мешает принять новый закон, который бы регламентировал этот вопрос.

Юридический казус