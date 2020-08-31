Reuters: предполагаемый сообщник Бэннона отказался признать себя виновным в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Предполагаемый сообщник бывшего помощника президента США Стивена Бэннона отказался признавать себя виновным в мошенничестве и хищении средств. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на судебные материалы.

По его информации, Брайан Колфейдж в понедельник предстал перед судом Южного округа штата Нью-Йорк. Он отказался признавать себя виновным в получении обманным путем средств у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall ("Мы строим стену").

Ранее о своей невиновности заявил также сам Бэннон, который в 2016-2017 годах занимал ключевые посты сначала в предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа, а после его победы на выборах - в администрации президента США. Вынесение приговора по данному делу намечено на 24 мая 2021 года.

20 августа под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение значительной части средств из более чем 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall. Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более 350 тыс. долларов, Бэннон - сотен тысяч долларов. Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка, а дела двух других соучастников - во Флориде и Колорадо.

Всем четверым предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.