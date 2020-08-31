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США единственные выступили против резолюции СБ ООН по иностранным террористам

В тексте документа предлагалось "призвать все страны расследовать информацию о личностях, которых они могут подозревать в участии в террористической деятельности, включая иностранных боевиков и членов их семей"

ООН, 31 августа. /ТАСС/. США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по противодействию иностранным террористам-боевикам, став единственной страной, проголосовавшей против документа. Остальные 14 стран совета поддержали проект документа.

В тексте документа, представленного Индонезией, совету предлагалось "призвать все страны расследовать информацию о личностях, которых они могут подозревать в участии в террористической деятельности, включая иностранных боевиков и членов их семей".

"Предложенная Индонезией резолюция, которая была якобы нацелена на усиление международной борьбы с терроризмом, на самом деле хуже, чем отсутствие резолюции, - отмечается в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт. - Резолюция была нацелена на решение вопросов уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции террористов, включая иностранных террористов-боевиков и членов их семей. Однако в ней не было даже упоминания о ключевом шаге - репатриации этих боевиков в страны их происхождения".

"Российская Федерация проголосовала за резолюцию, - говорится в сообщении российского постпредства. - Мы сделали так, чтобы поддержать единство совета в теме борьбы с терроризмом".

При этом у Москвы также были претензии к документу. "В первую очередь, данная резолюция не признает первостепенную важность репатриации иностранных боевиков из зон конфликта, в основном Сирии и Ирака", - указали в дипмиссии.

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