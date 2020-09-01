В Вене пройдет заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" по ядерной сделке

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) обсудят во вторник реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Заседание пройдет на уровне политических директоров. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Встреча по традиции организована в отеле "Кобург" под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид.

Заседание в соответствии с рекомендациями властей Австрии пройдет при строжайших мерах санитарной безопасности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты не будут допущены в зал заседания для фотографирования и видеосъемки. Представители СМИ смогут находиться в медицинских масках только в лобби отеля с условием соблюдения дистанции друг от друга и после предварительного измерения температуры тела на входе.

Совместная комиссия обсудит весь спектр вопросов о выполнении СВПД, который накопился со времени предыдущего заседания в конце февраля 2020 года. Как ожидается, внимание также будет уделено провалившейся попытке США задействовать механизм восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана и планам Вашингтона продлить оружейное эмбарго против Тегерана (срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года - прим. ТАСС).

В конце августа США в очередной раз обвинили Иран в нарушении ядерной сделки, а американский госсекретарь Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос о восстановлении санкций ООН. Условия СВПД подразумевают, что любой участник соглашения может запустить процедуру возвращения санкций в случае нарушения Тегераном обязательств сделки. Однако в 2018 году США вышли из ядерного соглашения, вследствие этого 25 августа председатель СБ ООН (постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани) заявил, что обращение США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворено.

"Пятерка" международных посредников после февральского заседания продолжает подтверждать приверженность курсу на сохранение СВПД. В то же время за техническим исполнением и верификацией иранских обязательств следит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не фиксирует со стороны Ирана новых изменений в атомной программе и уровне двустороннего сотрудничества в сфере мониторинга с тех пор, как Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от данного соглашения в январе 2020 года. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Иран в конце августа подчеркнул, что ядерная сделка является большим достижением для всех сторон.