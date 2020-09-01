Трамп не пошел на контакт с родными Джейкоба Блейка, поскольку те хотели вовлечь юристов

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался от общения с членами семьи пострадавшего от полиции темнокожего американца Джейкоба Блейка, поскольку те хотели привлечь ко встрече юристов. Об этом глава администрации сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"Я беседовал с пастором, пастором семьи [Блейка]. Чудесный человек! Я подумал, что будет лучше не предпринимать никаких действий с участием их (родных Блейка - прим. ТАСС) юристов. Они хотели, чтобы участвовали юристы. И я счел это неуместным", - заявил Трамп.

При этом он допустил, что побеседует с близкими Блейка позднее. "Возможно, я в какой-то момент сделаю это", - сказал президент, который во вторник поедет в Кеношу (штат Висконсин), где и произошел инцидент с 29-летним Блейком.

"Но у них (членов семьи Блейка - прим. ТАСС) есть юрист, и они хотели, чтобы он участвовал в телефонном разговоре. Я ответил, что это неуместно", - отметил Трамп.

Губернатор Висконсина Тони Эверс 30 августа обратился с официальным письмом к главе государства, настоятельно рекомендуя ему отказаться от поездки в Кеношу. По мнению губернатора, приезд Трампа помешает положить конец беспорядкам в городе. Губернатор отметил, что присутствие президента "лишь замедлит усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперед". С другой стороны, как передало ранее информационное агентство Associated Press, группа членов совета округа Кеноша призвала Трампа обязательно посетить город.

Волнения в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский семь раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при его задержании. Имевший при себе нож мужчина не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим на место событий по вызову, на него ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуальной направленности. Судя по всему, огонь по Блейку был открыт в связи с тем, что он, вопреки указаниям сотрудников правоохранительных органов, забрался в чужую автомашину, в которой, как опасалась полиция, могло находиться огнестрельное оружие.