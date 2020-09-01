CNN: Байден может приехать в Висконсин в свете беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден может на этой неделе посетить штат Висконсин, где происходят протесты и беспорядки после ранения темнокожего американца Джейкоба Блейка при задержании полицией. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, помощники политика обсуждают данную возможность. Окончательное решение еще не принято. Как отмечает CNN, на встрече со сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Байден сообщил, что рассчитывает посетить Висконсин. "Я надеюсь, что смогу сделать это", - сказал он.

Действующий президент США Дональд Трамп намерен во вторник приехать в Кеношу (штат Висконсин), где был ранен Блейк. Губернатор Висконсина Тони Эверс призывал американского лидера отказаться от этих планов. По мнению губернатора, приезд Трампа помешает положить конец беспорядкам в городе.

Волнения в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский семь раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при задержании. Блейк, предположительно, имевший при себе нож, не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим по вызову. На него ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека, стрелявший задержан. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 175 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфискованы более 20 единиц огнестрельного оружия.