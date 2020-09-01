В США сообщили, что публичные заявления Белого дома по коронавирусу противоречили реалиям

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Должностные лица американской администрации высокого ранга в частном порядке предупреждали власти нескольких штатов о том, что из-за высокого уровня распространения нового коронавируса эти штаты находятся в красных зонах повышенного риска, при этом Белый дом публично преуменьшал угрозу самой пандемии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе контролируемого демократами специального подкомитета в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса.

Так, 23 июня межведомственная группа при Белом доме по борьбе с распространением нового коронавируса в частном порядке предупредила семь штатов о том, что они остаются в красной зоне, что указывает на самый высокий риск распространения инфекции. Но всего за неделю до этого, 16 июня, вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что "паника" из-за высокого роста заболеваемости "раздута".

26 июня Пенс во время брифинга для журналистов сообщил, что "все 50 штатов смогут безопасным и ответственным образом" смягчить принятые в связи с пандемией жесткие меры и возобновить работу предприятий на своей территории. Однако 29 июня в Белом доме пришли к выводу, что 10 штатов все еще находятся в красной зоне. 3 августа президент США Дональд Трамп призвал с начала учебного года возобновить занятия в школах по всей стране. При этом во внутреннем отчете Белого дома от 2 августа говорится, что 23 штата находятся в красной зоне. 9 августа 48 штатов и столичной округ Колумбия находились в красной или желтой зонах.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 6 млн человек, свыше 183 тыс. умерли.