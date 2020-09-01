Власти Новой Зеландии приравняли стрелка из Крайстчерча к террористической организации

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Новая Зеландия приравняла австралийца Брентона Тарранта, напавшего на мечети в Крайстчерче 15 марта прошлого года, к террористической организации. Об этом во вторник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Определение [в качестве террористической организации] гарантирует, что преступник не будет участвовать в финансировании терроризма в будущем. Это является важной демонстрацией того, что Новая Зеландия осуждает терроризм и насильственный экстремизм во всех формах", - указано в заявлении Ардерн, опубликованном на сайте правительства страны.

В соответствии с новозеландским законодательством, такое определение станет основанием для немедленной заморозки всех активов организации, признанной террористической, и квалифицирует любую ее деятельность как уголовное преступление. В настоящее время правительство Новой Зеландии включило в список террористических 19 организаций и одного террориста - Брентона Тарранта.

15 марта прошлого года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Нападавший - 29-летний австралиец Брентон Таррант - накануне атаки опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года. 24 августа 2020 года Верховный суд Крайстчерча приговорил Тарранта к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.