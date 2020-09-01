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Кризис в Белоруссии
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Тихановская позитивно оценила стремление Бабарико создать политическую партию

Тихановская также заявила, что политическая повестка оппозиции не должная подменяться обсуждением конституционной реформы

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствовала инициативу оппозиционного политика Виктора Бабарико о создании своей партии. Об этом она во вторник заявила в своем Telegram-канале "Пул первой".

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"Создание новых политических партий - позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию, - говорится в сообщении. - В свободной демократической стране каждый имеет на это право".

Тихановская заявила, что политическая повестка оппозиции не должная подменяться обсуждением конституционной реформы.

"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной,- отметила Тихановская. - Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы".

По ее словам, надо услышать то, что говорит народ. "Сначала - требования граждан, потом - реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - говорится в заявлении Тихановской.

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