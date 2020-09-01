Латушко не собирается вступать в новую партию белорусской оппозиции

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что не планирует входить в состав партии "Вместе", которую создают его коллега по КС Мария Колесникова и штаб незарегистрированного претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом Латушко заявил в опубликованном во вторник интервью изданию tut.by .

На вопрос журналиста о том, согласится ли он участвовать в деятельности партии, создаваемой Колесниковой и штабом Бабарико, если ему поступит подобное предложение, Латушко сказал: "Таких планов у меня нет". Он добавил, что у него "есть планы на будущее, которые на данный момент требуют дополнительной детальной проработки", и что он озвучит их позже.

Латушко сообщил, что не знал заранее о планах Колесниковой и штаба Бабарико по созданию партии. "Для меня это стало новостью", - заявил он. В то же время политик считает, что такая инициатива имеет право на существование. "Важно, чтобы в обществе появлялись партии, которые ставят цели прихода к власти", - сказал он.

"На сегодняшний день мы не знаем программу создаваемой партии, - продолжил оппозиционер. - Озвучен тезис о конституционной реформе, но содержание не озвучено. Кстати, этот тезис об этой же реформе без озвучивания содержания приводится и властями [Белоруссии]".

Латушко не стал отвечать на вопрос о том, не приведет ли создание штабом Бабарико новой партии к расколу в рядах Координационного совета. "Будущее КС должен решить не президиум, а сам совет", - считает он. Латушко также сообщил, что планирует сохранить членство в Координационном совете оппозиции, а вопрос о его участии в президиуме должен решить КС с учетом сложившейся ситуации.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обнародовала в понедельник видеообращение, в котором заявила, что вместе с членами штаба Виктора Бабарико она намерена создать новую политическую партию "Вместе". В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, задержанного по подозрению в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке и содержащегося на данный момент в СИЗО КГБ. В ролике, записанном, предположительно, до ареста Бабарико, он говорит о необходимости создания "организационной формы", где были бы объединены все сторонники оппозиции.