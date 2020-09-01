Советник Трампа уверен, что все арабские страны смогут нормализовать отношения с Израилем

РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер выразил уверенность в том, что однажды все 22 арабские страны нормализуют отношения с Израилем.

"Я считаю, что для них (арабских стран - прим. ТАСС) это логично, и я считаю, что со временем это будет правильно", - сказал он в интервью эмиратскому информационному агентству (WАМ), опубликованном во вторник.

"Я оптимист, и это мое благословение и проклятие в жизни. Быть оптимистом веселее, чем пессимистом, но есть тысяча причин, почему это (нормализация отношений арабских государств с Израилем - прим. ТАСС) должно произойти, и очень мало причин, почему это не должно произойти", - заявил Кушнер.

К настоящему времени дипломатические отношения с Израилем поддерживают Египет и Иордания. В минувшем месяце на полную нормализацию отношений с еврейским государством пошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По мнению старшего советника президента США, следующая арабская страна может последовать этому примеру уже "в ближайшие месяцы". При этом он не стал уточнять, о какой стране идет речь.

Соглашение Израиля и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Сразу же было анонсировано, что делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.