США распространили новое предупреждение о ракетной программе КНДР

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральное правительство США обнародовало во вторник новое предупреждение о программе КНДР, направленной на создание баллистических ракет. Этот документ ориентирован прежде всего на американских и иностранных производителей и продавцов специализированной техники и материалов, включая, к примеру, титановые сплавы и многоосные колесные тягачи, на базе которых могут быть смонтированы транспортно-пусковые установки.

Нынешнее уведомление, распространенное совместно Госдепартаментом США, а также министерствами финансов и торговли, не вводит никаких дополнительных американских санкций в отношении Пхеньяна и его ракетных разработок. Оно лишь призвано "предупредить лиц во всем мире о закупочной деятельности Северной Кореи", поддерживающей ее программу создания баллистических ракет. "В данном оповещении называются ключевые закупочные организации Северной Кореи и раскрываются вводящие в заблуждение приемы, используемые [Пхеньяном] при реализации и поддержке программы производства баллистических ракет. Заинтересованным лицам в США и за рубежом следует иметь в виду такую деятельность и приемы, чтобы вводить надлежащий контроль, обеспечивать соблюдение соответствующих национальных и международных юридических требований и минимизировать риск попасть под действие санкций", - отмечают внешнеполитическое, финансовое и торговое ведомства США.

Перечисленные в их пресс-релизе конкретные наименования продукции даются в том числе с маркировкой по ГОСТу. При этом утверждается, что КНДР активно использует свои дипломатические и иные загранучреждения в целях поддержки программы производства ракетной техники. Упоминается о попытке граждан КНДР, работавших в торговом представительстве своей страны в Белоруссии, получить на Украине в 2011 году доступ к проектно-конструкторской документации, относящейся к созданию баллистических ракет. Кроме того, в документе излагаются сведения о введенных ранее США ограничительных мерах в отношении ряда российских физических и юридических лиц, якобы причастных к реализации ракетной программы КНДР.

В отдельном сообщении для печати Госдепартамент США выразил мнение, что КНДР продолжает предпринимать усилия по укреплению ракетного потенциала, представляющие "существенную угрозу как региональной, так и глобальной стабильности". США намерены активно противодействовать этому вместе с зарубежными партнерами, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. Оно призвало частный сектор "сохранять бдительность", помнить о санкциях при изучении возможностей взаимодействия с КНДР.