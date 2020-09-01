В ГУВД пообещали отпустить всех задержанных на акции протеста в Минске журналистов

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Все доставленные в РУВД в Минске во вторник журналисты, которые освещали акции протеста в центре белорусской столицы, после проверки документов будут отпущены. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

"Журналистов доставили в Октябрьский РУВД, там проверяют документы, в том числе аккредитацию при МИД, после чего всех отпустят", - сообщила представитель ГУВД.

Ранее ТАСС сообщал, что белорусские правоохранители задержали во вторник нескольких журналистов, освещавших акции протеста в Минске. Среди них сотрудники портала tut.by и РИА "Новости". По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержаны восемь журналистов, в том числе также сотрудники информагентства БелаПАН и белорусской "Комсомольской правды".

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещающих акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов, как правило, доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов.