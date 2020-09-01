Полиция применила спецсредства против демонстрантов в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили во вторник слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре Бейрута. Как сообщает корреспондент ТАСС, группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу на Пляс-Этуаль. В ходе вспыхнувших столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забрали машины Ливанского общества Красного Креста.

На помощь стражам порядка были направлены армейские спецподразделения, которые восстановили контроль над центром города, вытеснив оттуда демонстрантов.

Ливанцы требуют перемен

Ранее протестующие собрались на Пляс-де-Мартир, чтобы потребовать проведения досрочных парламентских выборов и демократизации существующей в Ливане системы конфессионального управления. Акция носила мирный характер и была приурочена к отмечаемому 1 сентября 100-летию провозглашения Великого Ливана под французским мандатом. Это событие предшествовало созданию в 1926 году Ливанской Республики, независимость страна обрела в 1943 году.

"Прошел целый век, но Ливан так и не стал полноценным гражданским государством, - сказал в беседе с ТАСС лидер профсоюза учителей Мухаммед Касем. - Нам достался от французов этот конфессиональный режим, благодаря которому процветает коррупция, и теперь президент Франции Эмманюэль Макрон, прибыв в Бейрут, пытается исправить положение и добиться от существующей власти проведения реформ". По словам Касема, ливанцы будут продолжать начатое ими 17 октября прошлого года протестное движение "до тех пор, пока не добьются коренных перемен и реализации своих справедливых чаяний".

Участники митинга также выразили несогласие с назначением премьер-министром Мустафы Адиба, которому в понедельник президент республики Мишель Аун поручил сформировать новое правительство. "Мустафа Адиб принадлежит к правящему политическому классу, это не та фигура, которая нужна сейчас Ливану, мы хотим независимое правительство", - заявила активистка по имени Рана.

Разгон демонстрации в Рас-эн-Набаа

Столкновения полиции с демонстрантами произошли во вторник также в квартале Рас-эн-Набаа, поблизости от резиденции французского посла, куда прибыл на встречу с представителями ливанской общественности Макрон. Стражи порядка применили дубинки и вытеснили толпу активистов с проезжей части.

Участники этой акции требовали освобождения ливанца Жоржа Абдаллы, который был арестован в Париже в 1984 году за принадлежность к радикальной группировке. В 2013 года он был помилован и должен был быть отпущен на свободу, но МВД Франции отказалось санкционировать соответствующее решение суда.