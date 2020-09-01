США продолжают расследование "атак" на своих дипломатов на Кубе

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжают расследование "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе, однако пока так и не смогли выяснить причины произошедшего. Об этом сообщил во вторник на телефонном брифинге для журналистов исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Западному полушарию Майкл Козак.

"Да, оно продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, идет ли еще расследование инцидента. "Мы знаем, что люди физически пострадали, это научно доказуемо, но что стало причиной, какой был механизм, мы, как я понимаю, до сих пор не знаем", - подчеркнул Козак.

"По этой причине мы продолжаем работать с экспертами мирового уровня, чтобы попытаться узнать, можем ли мы в этом разобраться", - отметил дипломат. "Мы не собираемся прекращать наши усилия, пока не разберемся", - добавил представитель Госдепартамента.

Как ранее сообщал телеканал CNN, двое ученых из США и Великобритании полагают, что в Вашингтоне могли ошибочно посчитать стрекот сверчков "акустическими атаками" на американских дипломатов на Кубе.

Администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты.

В сентябре 2017 года США в свете инцидента отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Власти Кубы неоднократно отвергали причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.