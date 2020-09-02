ЕС в очередной раз призвал освободить задержанных на митингах в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз призвал отпустить всех задержанных в ходе акций протеста граждан Белоруссии, подчеркнув, что в противном случае будет ускорен процесс введения санкций против руководства страны. Об этом заявил в среду официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Все участники мирных акций протеста в Белоруссии должны быть немедленно освобождены, а ответственные за полицейские репрессии должны понести наказание, - заявил он. - Пока этого не произошло, ЕС намерен в кратчайшие сроки завершить процедуру введения санкций против руководства страны".

В ответ на вопросы журналистов, когда именно следует ожидать утверждения черного списка для Белоруссии, и будет ли в него включен президент страны Александр Лукашенко, как это сделали на национальном уровне государства Прибалтики, Стано сказал: "Что касается скорости завершения этой процедуры и конкретных лиц, входящих в список, мы должны дождаться окончания процесса утверждения санкций. На встрече в Берлине (27-28 августа - прим. ТАСС) главы МИД ЕС приняли решение завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии в кратчайшие сроки".

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в ЕС и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 годы, в разные годы черный список расширялся и сокращался, достигая 130 человек. В сентябре 2008 года ЕС заморозил действие санкций, однако возобновил и даже усилил их после президентских выборов в 2010 году.