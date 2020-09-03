Генпрокурор США считает, что Китай активнее РФ в сфере приписываемого им влияния на выборы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр считает, что Китай действует энергичнее России в том, что касается приписываемого этим странам влияния на американские выборы. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала CNN .

Барру был задан вопрос о том, какое из трех государств - Россия, Китай или Иран - более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США. "Я считаю, что это Китай", - ответил министр. "Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - сказал он. Он далее пояснил, что речь идет о якобы имеющих место попытках "повлиять на США".

На вопрос о том, пытается ли, по его мнению, Россия вмешаться в предстоящие в ноябре выборы президента США, он ответил: "Я согласен с тем, что есть некоторая предварительная деятельность, которая свидетельствует о том, что они могут попытаться". "Меня бы не удивило, если бы Россия попыталась что-то сделать в том же ключе, что и раньше", - добавил он. Министр добавил, что "не удивился бы" таким попыткам и со стороны "какой-либо другой страны".