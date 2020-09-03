{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Палата депутатов Мексики одобрила отмену неприкосновенности президента

Отмена судебного иммунитета главы государства была одним из предвыборных обещаний действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Нижняя палата Конгресса Мексики в среду одобрила отмену неприкосновенности главы государства. Соответствующую инициативу поддержало подавляющее большинство депутатов.

"При 420 голосах за, отсутствии выступивших против и 15 воздержавшихся участники пленарного заседания одобрили <...> изменение статей конституции за номерами 108 и 111, - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter Палаты депутатов. - Проект направляется в Сенат Мексики". Реформирование основного закона страны позволит судить главу государства за коррупцию и ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а не только за измену родине, как в настоящее время.

Отмена судебного иммунитета главы государства была одним из предвыборных обещаний действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он возглавил страну 1 декабря 2018 года на шестилетний срок.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью