Палата депутатов Мексики одобрила отмену неприкосновенности президента

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Нижняя палата Конгресса Мексики в среду одобрила отмену неприкосновенности главы государства. Соответствующую инициативу поддержало подавляющее большинство депутатов.

"При 420 голосах за, отсутствии выступивших против и 15 воздержавшихся участники пленарного заседания одобрили <...> изменение статей конституции за номерами 108 и 111, - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter Палаты депутатов. - Проект направляется в Сенат Мексики". Реформирование основного закона страны позволит судить главу государства за коррупцию и ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а не только за измену родине, как в настоящее время.

Отмена судебного иммунитета главы государства была одним из предвыборных обещаний действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он возглавил страну 1 декабря 2018 года на шестилетний срок.