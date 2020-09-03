В Госдепе заявили, что США обсуждают с ЕС возможные адресные санкции против Белоруссии

"Что касается потенциальных санкций, США продолжат переговоры с нашими союзниками и партнерами в Европе, чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов. В то же время я думаю, что очень важно понимать, что уважение суверенитета Белорусии останется в основе того, что мы стремимся делать", - сказал дипломат.

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтон обсуждает со своими партнерами в Европе возможное введение адресных санкций против Белоруссии. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

По его словам, ситуация в республике не должна рассматриваться как "геополитическая конкуренция между Востоком и Западом или США и Россией". "Это было одним из посланий заместителя госсекретаря США [Стивена] Бигэна, когда он встречался с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и другими российскими должностными лицами на прошлой неделе в Москве. Ситуация в Белоруссии - это вопрос Белоруссии и про белорусский народ", - считает Кент.

По его словам, "из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство граждан Белоруссии хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией". США, полагает дипломат, "не навязывают какое-либо решение или путь" белорусскому народу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на канадский источник сообщило, что Канада, Великобритания, ЕС и США обсуждают возможное введение санкций в отношении Белоруссии. По словам собеседника агентства, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то санкции будут введены "в не слишком отдаленном будущем".

О санкциях против Белоруссии

20 октября 2004 года президент США Джордж Буш - младший подписал "Акт о демократии в Белоруссии", предусматривавший введение односторонних санкций в случае отказа белорусских властей прекратить преследования оппозиции и независимых СМИ, а также расследовать случаи политически мотивированных исчезновений людей и провести свободные и честные президентские и парламентские выборы. На основании этого документа американским компаниям и учреждениям было запрещено предоставлять Белоруссии займы и оказывать финансовую помощь, представителям США в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписывалось голосовать против предоставления любого содействия Белоруссии.

Указом Буша от 16 июня 2006 года против белорусского президента Александра Лукашенко и девяти членов его правительства были введены визовые и экономические санкции. Им запрещен въезд в США, их активы в США заморожены, с тех пор санкции продлеваются ежегодно.

В конце 2011 года США ужесточили санкции в отношении белорусских властей в рамках "Акта о демократии в Белоруссии". В частности, черный список был расширен за счет сотрудников правоохранительных органов. Были введены рестрикции в отношении отдельных белорусских предприятий, деловые контакты с ними были запрещены, их активы заморожены. После того как белорусские власти освободили ряд политзаключенных, в октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли. Благодаря смягчению позиции США стало возможным начало переговоров о выделении Белоруссии новой кредитной линии МВФ (в сентябре 2018 года Минск отказался от кредита).