Худрук Современного художественного театра в Минске объявил о забастовке

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Современный художественный театр (СХТ) в Минске начинает забастовку в знак солидарности с арестованным на 10 суток белорусским телеведущим Денисом Дудинским. Об этом написал в четверг в Facebook художественный руководитель театра Владимир Ушаков.

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"10 суток театр СХТ Минск работать не будет. Забастовка", - отметил Ушаков.

Белорусский телеведущий Дудинский по решению суда Первомайского района Минска получил 10 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Также к 10 суткам был приговорен еще один телеведущий Дмитрий Кохно.

Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций. В знак несогласия с политикой властей телеведущие уволились с белорусских телеканалов.