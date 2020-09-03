ЕС призывает США отменить санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Вашингтон отменить санкции, введенные США в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) и одного из его сотрудников. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Санкции, объявленные администрацией США 2 сентября в отношении двух сотрудников суда, включая его прокурора, являются неприемлемыми и беспрецедентными мерами, направленными на то, чтобы воспрепятствовать проведению судом расследований и судебных разбирательств, - отмечается в нем. - МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, без вмешательства извне. США должны пересмотреть свою позицию и отменить принятые ими меры".

Ранее Минфин США заявил, что вводит ограничительные меры в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Санкции связаны с решением инстанции провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.