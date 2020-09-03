В Белом доме заявили, что Трамп не призывал к запрещенному законом двойному голосованию

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем призыве к согражданам голосовать на ноябрьских выборах сначала по почте, а потом очно не призывал к нарушению закона, такая практика не противоречит существующим механизмам подсчета голосов. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент не потворствует двойному голосованию, он очень четко об этом говорил. И, опять же, неудивительно, что СМИ вырвали слова президента из контекста", - сказала она. По словам Макинэни, призыв американского лидера полностью соответствует существующим практикам подсчета голосов, при которых в случае, если бюллетень по каким-то причинам не был посчитан при голосовании по почте, гражданин может пойти на избирательный участок и проголосовать еще раз уже очно.

"Президент хочет обеспечить избирательные права американцев, и именно об этом он говорит. Он хочет, чтобы каждый из американцев смог проголосовать", - подчеркнула Макинэни. "Каждый голос должен быть подсчитан, и каждый американец должен проверить, подсчитан ли его голос, посетив избирательный участок", - добавила пресс-секретарь.

Американский лидер ранее заверил, что не добивался от соотечественников того, чтобы они в действительности голосовали два раза. По словам Трампа, он лишь хотел, чтобы избиратели в США убедились, что их голоса будут учтены. Глава администрации США написал в своем Twitter, что добивается скорейшего голосования по почте от тех, кто решил воспользоваться данным методом волеизъявления. После этого он призвал пойти на избирательный участок, чтобы убедиться, что "отправленный по почте бюллетень подсчитан", а в случае, если это не так, проголосовать еще раз.

Выступая в среду в штате Северная Каролина, Трамп высказался примерно в таком же ключе. Однако его слова были истолкованы рядом местных экспертов и политологов как призыв к избирателям голосовать дважды. Преднамеренное голосование дважды расценивается как уголовное преступление во многих американских штатах.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.