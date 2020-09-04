Вучич указал на проблемы с ИГ на территории бывшей Югославии

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Проблема с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) существует на территории стран бывшей Югославии. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне по итогам первого дня переговоров с делегаций непризнанного Косово.

Его спросили, собирается ли Белград репатриировать имеющих сербские паспорта женщин, которые примкнули к ИГ и теперь находятся под стражей в Сирии, обсуждался ли этот вопрос на переговорах в четверг. "Мы уже начали решать эту проблему со всеми нашими союзниками. С этим нет больших проблем. Существует гораздо больше проблем с ИГ в Приштине и всех других районах и территориях Западных Балкан, ну или бывшей Югославии, как хотите", - ответил Вучич.

"Я думаю, что у нас нет серьезных проблем по этому поводу, и это совсем не главная цель нынешней встречи. Экономика и политика да, но [повестка] пока не включала эту проблему", - заключил сербский лидер.

Как сообщил ранее министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также рассказал об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.