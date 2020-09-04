NBC: в США подали в суд на фельдмаршала Хафтара

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Два гражданина Ливии предъявили в федеральном суде штата Вирджиния иск к фельдмаршалу Халифе Хафтару, возложив на него ответственность за действия его войск, приведшие к гибели, ранению и незаконному лишению свободы родственников истцов. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

Она обращает внимание на то, что фельдмаршал обладает американским и ливийским гражданством, проживает в Вирджинии и с 2014 года вложил в покупку объектов недвижимости в этом штате более $8 млн. Одним из истцов является женщина, утверждающая, что 5 января 2017 года трое ее детей погибли в доме, в который попал снаряд, выпущенный артиллерией Ливийской национальной армии (ЛНА). Другой ребенок истицы был ранен, а муж был вскоре задержан бойцами ЛНА.

Еще один ливиец возлагает на Хафтара ответственность за гибель своих отца, двух братьев и двух сестер во время осады анклава Ганфуда. Адвокат истцов Марк Зейд обратился напрямую к министру юстиции - генеральному прокурору США Уильяму Барру с ходатайством о начале уголовного преследования фельдмаршала за "неоднократные нарушения международного права и законов США". Ему вменяются в вину "внесудебные расправы, пытки, преступления против человечности, военные преступления, жестокое и бесчеловечное обращение с людьми и задержания без каких-либо оснований". Истцы требуют от властей США вмешаться ввиду отсутствия в Ливии функционирующей юридической системы.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой ЛНА Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи. Столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

21 августа ПНС объявило о "немедленном прекращении огня" и приостановке всех военных операций. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимом городе Сирт и регионе Эль-Джуфра.